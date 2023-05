Gemeinsamer Appell

Seit dem 15. April kämpfen im Sudan die Soldaten des Armee-Chefs al-Burhan gegen die RSF-Miliz von General Daglo. Beide dienten unter Diktatur al-Bashir, halfen ihn 2019 abzusetzen und verschärfen nun die Versorgungskrise im Land. (picture alliance / AA / Stringer)

In einer gemeinsamen Erklärung aus Washington und Riad heißt es, die derzeitige Feuerpause sei zwar - so wörtlich - "nicht perfekt", eine Verlängerung der Vereinbarung würde jedoch die Lieferung wichtiger Hilfsgüter für die Menschen im Land ermöglichen. Die geltende Waffenruhe endet am morgigen Montagabend. Sie war unter Vermittlung der USA und Saudi-Arabiens zustande gekommen. Allerdings wurde sie mehrfach gebrochen.

Im Sudan war Mitte April der Machtkampf zwischen dem Kommandeur der sudanesischen Streitkräfte, Burhan, und dem Chef der paramilitärischen Gruppe RSF, Daglo, eskaliert.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.