Außenminister Blinken forderte die Delegationen auf, die Feindseligkeiten in dem ostafrikanischen Gebiet unverzüglich einzustellen. Das sei der erste Schritt zum Frieden. Ähnlich äußerte sich die spanische Regierung. Sie forderte zudem, Hilfsorganisationen einen sicheren Zugang zu den Kriegsgebieten zu gewähren. - In Südafrika waren gestern Vertreter der äthiopischen Regierung und der sogenannten Volksbefreiungsfront von Tigray zusammengekommen. Die Verhandlungen unter Vermittlung der Afrikanischen Union sind zunächst bis Sonntag angesetzt. Ziel ist ein Ende des seit fast zwei Jahren andauernden Bürgerkriegs in Äthiopien. In Tigray kämpft Äthiopiens Militär mit Streitkräften des Nachbarlandes Eritrea gegen Rebellen. Eine mehrmonatige Waffenruhe wurde im August gebrochen. Menschenrechtsorganisationen beklagen Kriegsverbrechen auf beiden Seiten.

