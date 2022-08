Militärmanöver

USA und Südkorea planen gemeinsames Manöver. (Ed Jones / AFP)

Ziel sei die Stärkung der Kooperation angesichts jüngster Herausforderungen durch Nordkorea, teilten die südkoreanischen Streitkräfte in Seoul mit. An den Übungen, die am 22. August beginnen und bis Anfang September dauern, nehmen voraussichtlich Zehntausende Soldaten teil. Geplant sind Feldmanöver mit Kampfjets, Kriegsschiffen und Panzern. Auch die Abwehr von Drohnenangriffen und der Schutz von Industrieanlagen sollen geübt werden.

Die USA und Südkorea hatten wegen der Corona-Pandemie einige ihrer Routinemanöver in den vergangenen Jahren gestrichen oder nur in Form von Computersimulationen abgehalten. Hintergrund war auch der Wunsch, Raum für eine diplomatische Annäherung an die Führung in Pjöngjang zu schaffen.

