Der Transfer dieser Waffen vergrößere das Leid des ukrainischen Volkes, heißt es in einer in Washington veröffentlichten Erklärung. Darin wird auch vor den sicherheitspolitischen Auswirkungen auf Europa und die ganze Welt gewarnt. Die Vereinigten Staaten hatten vergangene Woche erklärt, Pjöngjang habe kürzlich unter anderem ballistische Raketen an Moskau geliefert. Einige von ihnen seien bereits bei russischen Luftangriffen auf die Ukraine eingesetzt worden. Der Krieg dauert mittlerweile fast zwei Jahre. Heute befasst sich der NATO-Ukraine-Rat in Brüssel mit der Lage. Die ukrainischen Truppen leiden nach Berichten von der Front unter Munitionsmangel. In New York tagt zudem der UNO-Sicherheitsrat, der über die humanitäre Situation in dem angegriffenen Land beraten wird.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.