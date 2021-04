Die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Bachelet, hat den Schuldspruch im Fall des getöteten Afroamerikaners George Floyd begrüßt.

Die Geschworenen hätten anerkannt, dass die Beweislage glasklar gewesen sei, teilte sie in Genf mit. Jedes andere Resultat wäre ein Hohn für die Gerechtigkeit gewesen. In den USA kündigte das Justizministerium an, die Polizeipraktiken in Minneapolis, wo die Tat geschehen ist, zu überprüfen. Generell werden die Rufe nach tiefgreifenden Reformen bei der Polizei in den USA lauter. Der Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, Schumer, pochte auf ein Gesetz, um - Zitat - die systemische Voreingenommenheit bei der Beamten gegenüber nicht-weißen Bürgern zu beenden.



Der hauptangeklagte weiße Ex-Polizist war gestern in allen Punkten schuldig gesprochen worden - unter anderem wegen Mord zweiten Grades. Das Strafmaß gegen den 45-Jährigen wird zu einem späteren Zeitpunkt verkündet. Er muss mit 40 Jahren Haft rechnen. Im vergangenen Mai hatte er dem festgenommenen Floyd neuneinhalb Minuten lang das Knie in den Nacken gedrückt. Floyd starb in der Folge. Sein Tod sorgte international für Empörung und löste nicht nur in den USA Massenproteste gegen Polizeigewalt aus. Dabei kam es auch zu massiven Ausschreitungen.

