Nach dem Tod eines Schwarzen bei einem Polizeieinsatz in der US-Stadt Minneapolis hat die UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet die Behörden zum Handeln aufgerufen.

Es gebe eine lange Reihe von Morden an Afroamerikanern durch US-Polizisten und bewaffnete Bürger, erklärte Bachelet. Die Behörden müssten Maßnahmen ergreifen, um solche Taten zu stoppen. Es müsse auch untersucht werden, welche Rolle eine möglicherweise fest verwurzelte Diskriminierung von Menschen anderer Hautfarbe bei solchen Verbrechen spiele.



Am Montag war ein 46-Jähriger nach einem Polizeieinsatz gestorben. Ein Beamter hatte minutenlang sein Knie auf den Hals des Mannes gedrückt, obwohl dieser über Atemnot klagte. Die vier am Einsatz beteiligten Polizisten wurden entlassen.



In Minneapolis kam es zu gewaltsamen Protesten. Die Polizei setzte Tränengas ein. Auch in anderen US-Städten wie etwa Los Angeles und Memphis fanden Demonstrationen statt.