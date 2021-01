Wenige Tage vor der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Biden rüsten sich die Strafverfolgungsbehörden für mögliche Gewaltausbrüche.

Die Bundespolizei FBI warnte vor bewaffneten Demonstranten. Mehrere Bundesstaaten haben die Nationalgarde zum Schutz der staatlichen Gebäude einberufen. In Washington nahm die Polizei in der Nähe des Kapitols einen schwer bewaffneten Mann fest. Der Verdächtige hatte den Sicherheitskräften zufolge eine nicht registrierte Pistole und 500 Schuss Munition bei sich getragen. Der Sender CNN berichtete, der Mann habe versucht, in die Sicherheitszone rund um den Kongresssitz zu gelangen. Am 6. Januar hatten Anhänger von Präsident Trump das Kapitol gestürmt. Dabei wurden fünf Menschen getötet.



Biden wird am Mittwoch vereidigt. Direkt nach seiner Amtseinführung will er den Einreisestopp für Bürger aus mehreren muslimisch geprägten Ländern rückgängig machen und die USA zurück in das Pariser Klimaabkommen führen.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.