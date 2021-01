US-Politiker der Republikaner, die den Sieg des gewählten Präsidenten Biden angezweifelt haben, müssen mit dem Wegfall von Wahlkampfspenden aus der Wirtschaft rechnen.

Die US-Handelskammer erklärte, ihr zuständiges Komitee werde Zahlungen an solche Abgeordnete streichen. Namen wurden nicht genannt. Die weltgrößte Supermarktkette Walmart und der Autohersteller General Motors kündigten ähnliche Schritte an. Beide begründeten dies mit der Erstürmung des Kapitols.



In den vergangenen Tagen hatten bereits Unternehmen wie die Bank JP Morgan, Amazon, Mastercard oder der Telekommunikations-Konzern AT & T die Kürzung oder gar komplette Streichung ihrer finanziellen Unterstützung bestimmter Abgeordneter angekündigt.

