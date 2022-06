Ein Massengrab in Butscha. (picture alliance / AA)

Dies teilte die Staatssekretärin im US-Außenministerium, Zeya, in einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrats mit. Während des seit nun 100 Tagen andauernden Angriffskriegs gegen die Ukraine habe die Welt gesehen, wie russische Truppen Geburtskliniken, Bahnhöfe, Wohngebäude und Häuser bombardiert und Zivilisten getötet hätten. Die USA hätten auch glaubwürdige Berichte erhalten, wonach russische Truppen gefoltert und am Rücken gefesselte Menschen im Stile einer Hinrichtung getötet hätten, sagte Zeya. Hinzu kämen Berichte über Vergewaltigungen von Frauen und Mädchen. Kinder seien nach Russland verschleppt und dort zur Adoption freigegeben worden. Die US-Regierung habe eine Botschaft an die politische und militärische Führung Russlands, nämlich dass sie zur Rechenschaft gezogen würden, betonte Zeya. Ermittler des Internationalen Strafgerichtshof untersuchen bereits Verbrechen in der Ukraine. Zudem sind Täter in ersten Prozessen verurteilt worden.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 03.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.