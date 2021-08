Die US-Staatsanwaltschaft wirft dem Gouverneur von New York, Cuomo, vor, mehrere Frauen sexuell belästigt zu haben.

Das habe eine unabhängige Untersuchung ergeben, teilte die New Yorker Generalstaatsanwältin James mit. Betroffen seien sowohl ehemalige als auch derzeitige Mitarbeiterinnen Cuomos. Unter anderem habe es ungewollte Berührungen, Küsse und anzügliche Kommentare gegeben. Zudem habe er eine für Frauen feindliche Arbeitsatmosphäre und ein Klima der Angst geschaffen. Cuomo wies die Anschuldigungen zurück und wiederholte seine Aussage, er habe niemanden unangemessen berührt.



Acht Frauen hatten seit Ende Februar Belästigungsvorwürfe gegen den Demokraten erhoben. Daraufhin forderten auch zahlreiche Parteikollegen seinen Rücktritt. Der Mehrheitsführer der Demokraten im US-Senat, Schumer, erneuerte seine Forderung. Die Menschen in New York verdienten eine bessere Führung, erklärte Schumer gemeinsam mit Senatorin Gillibrand. Beide vertreten den Bundesstaat New York im US-Senat.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.