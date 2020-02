US-Präsident Trump macht den amerikanischen Botschafter in Deutschland, Grenell, zum Direktor der Nationalen Geheimdienste.

Das teilte Trump per Twitter mit. Zuvor hatten mehrere Medien, darunter die "New York Times" und der Fernsehsender Fox News, übereinstimmend berichtet, dass Grenell als geschäftsführender Nachfolger des amtierenden Geheimdienstkoordinators Maguire vorgesehen sei. Grenell gilt als sehr loyal zu Trump. - Der Direktor der Geheimdienste koordiniert die 17 zivilen und militärischen Einrichtungen dieser Art in den USA.