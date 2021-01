Als eine seiner ersten Amtshandlungen hat der neue US-Präsident Biden eine Einwanderungsreform angestoßen.

Wenige Stunden nach seiner Vereidigung ließ er einen Gesetzentwurf an die Abgeordneten im Kongress weiterleiten. Demnach sollen Millionen Migranten leichteren Zugang zur amerikanischen Staatsbürgerschaft erhalten und Einreiseverbote für Bürger aus muslimisch geprägten Ländern zurückgenommen werden. Insgesamt 15 Erlasse hat Biden bereits unterzeichnet, darunter Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie und zur Rückkehr der USA ins Pariser Klimaschutzabkommen. Der neue Präsident erhielt zudem die Codes für das Atomwaffenarsenal. Die Codes seines Vorgängers Trump, der sich geweigert hatte, an der Vereidigungszeremonie von Biden teilzunehmen, wurden ungültig.



In seiner Einführungsrede als 46. Präsident der Vereinigten Staaten hatte Biden für Einheit und Versöhnung geworben. Der 78-Jährige betonte vor dem Kapitol in Washington, ohne Einheit könne es keinen Frieden und Fortschritt geben, sondern nur Verbitterung und Chaos. Er werde der Präsident aller Amerikaner sein, nicht nur derer, die ihn gewählt hätten, sagte Biden.

