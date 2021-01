Der neue US-Präsident Biden hat wenige Stunden nach seinem Amtsantritt mehrere Dekrete unterzeichnet, mit denen er sich von zentralen politischen Projekten seines Vorgängers Trump absetzt.

So schließen sich die USA unter anderem wieder dem Pariser Klimaschutzabkommen an. Auch in der Weltgesundheitsorganisation WHO soll das Land bleiben. Trump hatte hier im Juli vergangenen Jahres den Austrittsprozess eingeleitet, der ein Jahr dauert. Er hatte der WHO vorgeworfen, den Corona-Ausbruch in China nicht energisch bekämpft zu haben.



Die Vereinten Nationen begrüßten die Entscheidung Bidens. Eine Unterstützung der WHO sei absolut wichtig im Kampf gegen die Corona-Pandemie, erklärte UNO-Generalsekretär Guterres. Die Weltgemeinschaft müsse zusammenstehen, um die Krankheit Covid-19 zu besiegen.



