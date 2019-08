Die USA sind zur Wiederaufnahme der Atomverhandlungen mit Nordkorea bereit.

Das teilte der amerikanische Verhandlungsführer Biegun bei einem Aufenthalt in Seoul mit. Die Gespräche könnten beginnen, sobald sich die Verantwortlichen in Pjöngjang meldeten. Im Februar war ein Treffen zwischen US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Vietnam ohne Ergebnis beendet worden. Wenige Monate später verständigten sich die beiden Politiker darauf, weitere Verhandlungen zu führen. Zuletzt hatte das kommunistische Land wiederholt Raketen- und Waffen getestet.