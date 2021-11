Nicaraguas Präsident Daniel Ortega (Archivbild). (Rolando Pujol)

Präsident Biden sprach von einer Untergrabung der demokratischen Institutionen in dem zentralamerikanischen Land. Der demokratische Politiker verurteilte unter anderem die Festnahme von friedlichen Demonstranten, Anführern der Zivilgesellschaft, Journalisten und Präsidentschaftskandidaten. Die Organisation Amerikanischer Staaten hatte vor einigen Tagen eine Resolution verabschiedet, in der Ortegas Wiederwahl am 7. November die demokratische Legitimation abgesprochen wird.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.