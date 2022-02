Russische Panzer (picture alliance/dpa/TASS)

Demnach betreffen die Strafmaßnahmen die in der Schweiz ansässige Nord Stream 2 AG und deren Geschäftsführung. Zuvor hatte die Bundesregierung die Inbetriebnahme der deutsch-russischen Pipeline gestoppt.

EU-Sanktionen treten in Kraft

Die neuen EU-Sanktionen gegen Russland sind inzwischen auch formell von den 27 Mitgliedsstaaten gebilligt worden. Dies teilte der Rat der Europäischen Union in Brüssel mit. Die Strafmaßnahmen zielen auf Banken, Finanzmärkte sowie den Handel Russlands ab. Zuvor hatten bereits die USA, Japan, Kanada, Australien und weitere Staaten Strafmaßnahmen angekündigt. Deutschland stoppte die Inbetriebnahme der Gaspipeline Nord Stream 2. Bundesaußenministerin Baerbock bekräftigte heute die europäische Drohung zusätzlicher Sanktionen. Diese kämen, falls Moskau weitere Schritte für einen Einmarsch unternehme, sagte Baerbock nach einem Treffen mit ihrem französischen Amtskollegen Le Drian in Berlin. Die russische Regierung drohte mit - Zitat - "spürbaren" Gegenmaßnahmen.

Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur bestellte die Bundesregierung wegen der Eskalation in der Ukraine-Krise den russischen Botschafter ein. Demnach fand das Gespräch mit der Politischen Direktorin des Auswärtigen Amtes, Bellmann, statt. Über Inhalte wurde bislang nichts bekannt.

Russland wirft Ukraine erneut "Völkermord" vor

Der russische UNO-Botschafter Nebensja hat der Ukraine einen "Völkermord" in den Separatistengebieten im Osten des Landes vorgeworfen. In einer Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York forderte er die Weltgemeinschaft auf, der Regierung in Kiew Einhalt zu gebieten. Die Tatsache, dass Zehntausende aus den Regionen Luhansk und Donezk nach Russland geflohen seien mache deutlich, wie schlecht die Regierung mit den Menschen dort umgehe, sagte Nebensja. Man werde nicht zurückhaltend mit jenen umgehen, die in der Ostukraine den Frieden gefährdeten.

Den Vorwurf eines Völkermords hatte bereits Russlands Präsident Putin erhoben - ohne diesen zu belegen. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes wies die Darstellung zurück. Nichts weise darauf hin, dass es in der Ostukraine einen Völkermord gebe oder gegeben habe. Dies werde auch von unabhängigen Beobachtern wie der OSZE so gesehen. Er fügte hinzu, wenn man solche Vorwürfe erhebe, sei es der richtige Weg, umfassende Transparenz herzustellen. Dazu müssten unabhängige Beobachterinnen und Beobachter eingeladen werden.

EU will auf Sondergipfel einheitliche Linie festigen

Die Staats- und Regierungschefs der EU kommen morgen Abend zu einem Sondergipfel zum Russland-Ukraine-Konflikt in Brüssel zusammen. Im Einladungsschreiben von Ratspräsident Michel heißt es, es sei wichtig, weiter geeint und entschlossen aufzutreten.

Die russischen Aggressionen verletzten das Völkerrecht sowie die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine. Den Angaben zufolge soll es auf dem Treffen um den weiteren Umgang mit Moskau gehen und um zusätzliche Unterstützung für Kiew.

Ukraine bereitet sich auf mögliche Invasion vor

In der Ukraine soll angesichts der befürchteten russischen Invasion der nationale Ausnahmezustand verhängt werden.

Er soll um Mitternacht beginnen und für zunächst 30 Tage gelten, wie aus dem entsprechenden Entwurf hervorgeht. Nach Angaben des ukrainischen Sicherheitsrates sind unter anderem Ausgangssperren möglich. Erforderlich ist noch die Zustimmung des Parlaments. Zuvor hatte die Regierung alle Landsleute aufgerufen, Russland zu verlassen. Die ukrainischen Streitkräfte begannen zudem mit der Einberufung von Reservisten.

Unterdessen wurden in der Ukraine offenbar erneut staatliche Internetseiten angegriffen. Wie die Regierung mitteilte, sind ihre Seite sowie jene des Parlaments und des Außenministeriums nicht mehr erreichbar. Die Ukraine wurde bereits in der Vergangenheit Opfer von Cyberattacken, für die sie Russland verantwortlich macht. Moskau bestreitet stets eine Beteiligung.

Von der Front in der Ost-Ukraine meldete die ukrainische Armee einen neuen Angriff der pro-russischen Aufständischen. Dabei sei ein Soldat getötet worden, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.