USA verhängen weitere Strafmaßnahmen gegen China (imago/D. Anoraganingrum/Future Image)

Wie das amerikanische Handelsministerium mitteilte, richten sich die Maßnahmen unter anderem gegen die Akademie für Militärmedizinische Wissenschaften und einige ihrer Forschungsinstitute. Zudem geht es um weitere Unternehmen, die im Bereich Bio- und Überwachungstechnologie tätig sind. Die Einrichtungen werden auf einer Sanktionsliste erfasst - ihre Geschäftsbeziehungen zu US-Partnern unterliegen künftig strengen Kontrollen. Die USA hatten zuletzt wegen des Vorwurfs von Menschenrechtsverletzungen gegen die Uiguren in China Strafmaßnahmen gegen frühere und derzeitige Regierungsvertreter in der Provinz Xinjiang verhängt. Washington kündigte außerdem einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking an.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.