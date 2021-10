Vor einem Gericht im US-Bundesstaat Texas hat eine Verhandlung über die Vereinbarkeit des dortigen neuen Abtreibungsgesetzes mit der amerikanischen Verfassung begonnen.

In Austin argumentierte ein Vertreter des US-Justizministeriums zu Beginn, das Gesetz sei eine Bedrohung für den Rechtsstaat und ein Angriff auf den Vorrang der Bundesverfassung.



Das Gesetz war in dem von den Republikanern regierten Bundesstaat Anfang September in Kraft getreten. Es verbietet Schwangerschaftsabbrüche, sobald der Herzschlag des Fötus festgestellt werden kann. Das ist etwa ab der sechsten Schwangerschaftswoche der Fall, wenn viele Frauen noch gar nicht wissen, dass sie schwanger sind. Selbst im Fall einer Vergewaltigung oder bei Inzest sieht das Gesetz keine Ausnahmen vor. Der Oberste Gerichtshof der USA hatte kürzlich einen Eilantrag der Regierung gegen die Regelung aus formalen Gründen abgelehnt. Für heute sind in über 600 US-Städten Protestmärsche gegen das Gesetz geplant.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.