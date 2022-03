Das US-Raketenabwehrsystem "Patriot" (dpa / Adam Warzawa)

Man werde nicht darüber sprechen, wo die Battterien stationiert seien und wie ihr Einsatzstatus sei, teilte das Pentagon mit. Die Verlegung sei nicht durch ein bestimmtes Ereignis oder eine bestimmte Handlung von russischer Seite ausgelöst worden. Aber angesichts des Kriegs in der benachbarten Ukraine seien die "Patriots" in Polen am besten geeignet, Nato-Gebiet zu verteidigen. Das System soll Flugzeuge, Hubschrauber und Raketen auch in großer Höhe ausschalten können.

