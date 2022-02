Ukraine-Konflikt USA verlegen weitere 3.000 Soldaten an die Nato-Ostflanke

Angesichts des russischen Truppenaufmarsches an der ukrainischen Grenze entsenden die USA 3.000 weitere Soldaten ins Nato-Partnerland Polen. Das teilte das US-Verteidigungsministerium in Arlington mit. Zuvor hatte sich Präsident Biden in einer kurzfristig einberufenen Telefonkonferenz mit den transatlantischen Verbündeten über Maßnahmen im Falle einer russischen Invasion in die Ukraine ausgetauscht.

