Der Russische Föderationsrat hat grünes Licht für einen Truppeneinsatz in der Ostukraine gegeben. (ITAR-TASS/Valery Sharifulin)

Nach den Worten von Präsident Biden werden Kampfjets und Kampfhuschrauber aus Deutschland entlang der Nato-Ostflanke verlegt. 800 derzeit in Italien stationierte Soldaten kämen zudem nach Polen. In der Ukraine befahl Staatschef Selenskyj befahl die Einberufung aller Reservisten.

Zuvor hatte der russische Föderationsrat einem Militäreinsatz in der Ostukraine zugestimmt und damit einem Antrag von Präsident Putin entsprochen. Dieser sagte, mögliche militärische Aktionen hingen von der Lage-Entwicklung ab. Das russische Außenministerium kündigte am Abend an, sein diplomatisches Personal aus der Ukraine abzuziehen, um - Zitat - "dessen Leben zu schützen".

In Berlin kommen heute das Sicherheitskabinett unter Leitung von Bundeskanzler Scholz zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Auch der Auswärtige Ausschuss des Bundestages befasst sich mit der Krise.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.