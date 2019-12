Bei einem Angriff während einer Feier zum jüdischen Lichterfest Chanukka sind im US-Bundesstaat New York mehrere Menschen mit Messerstichen verletzt worden.

Der Vorfall habe sich im Haus eines Rabbis in der Ortschaft Monsey ereignet, hieß es in amerikanischen Medienberichten. Der mutmaßliche Täter habe zunächst mit einem Fahrzeug die Flucht ergriffen, sei dann aber gefasst worden.



Nach einer Reihe von Angriffen auf Juden in der Stadt New York waren dort erst kürzlich die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden. Monsey liegt rund 40 Kilometer südlich von der US-Metropole entfernt.