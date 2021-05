In den USA ist eine Neuauflage des Gerichtsverfahrens um die Tötung des Afroamerikaners George Floyd beantragt worden.

Der Prozess gegen den verurteilten Ex-Polizisten Chauvin sei nicht fair gewesen, erklärte sein Rechtsanwalt, der in seinem Antrag Gericht und Staatsanwaltschaft Fehlverhalten vorwarf. Die Verteidigung war während der Verhandlung mehrfach mit Anträgen auf ein sofortiges Ende des Verfahrens aufgrund angeblicher rechtlicher Fehler gescheitert.



Die Geschworenen hatten Chauvin Ende April unter anderem des Mordes zweiten Grades schuldig gesprochen. Darauf stehen im US-Bundesstaat Minnesota bis zu 40 Jahre Haft. Bislang ist die Verkündung des Strafmaßes am Gericht in Minneapolis für den 16. Juni geplant.

