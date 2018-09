US-Verteidigungsminister Mattis hat Berichte über einen bevorstehenden Rücktritt zurückgewiesen.

Es handele sich um Gerüchte, wie sie typisch für den politischen Betrieb in Washington seien, sagte er. - In jüngster Zeit hatten mehrere Zeitungen berichtet, Mattis werde in den kommenden Wochen aus der Regierung ausscheiden. Hintergrund seien Verwerfungen mit Präsident Trump.