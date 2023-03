In dem Ort Huwara im Westjordanland wurden bei Angriffen israelischer Siedler zahlreiche Menschen verletzt. (Ilia Yefimovich / dpa)

Der Sprecher des US-Außenministeriums, Price, sagte in Washington, diese Bemerkungen seien unverantwortlich, abscheulich und ekelhaft gewesen.

Der israelische Finanzminister Smotrich hatte auf einer Veranstaltung gesagt, er denke, das Dorf Huwara müsse ausradiert werden. Ein Abgeordneter der rechtsextremen Koalitionspartei Ozma Jehudit hatte die Ausschreitungen in Huwara ausdrücklich begrüßt.

Ein mutmaßlich palästinensischer Attentäter hatte am Sonntag in der Ortschaft südlich von Nablus zwei israelische Brüder erschossen. Danach kam es zu schweren Ausschreitungen israelischer Siedler in der Nähe des Tatorts, bei denen Hunderte Palästinenser verletzt wurden.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.