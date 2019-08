Die US-Firmen Viacom und CBS schließen sich zu einem großen Medienunternehmen zusammen.

Wie die beiden Firmen in New York mitteilten, liegt das neue Geschäftsfeld in der Produktion von Kinofilmen und Serien sowie Kabelfernsehen aus einer Hand. Die Fusion solle über einen Aktientausch vollzogen werden. Zu Viacom gehören unter anderem das Kinostudio Paramount Pictures und die Fernsehsender MTV, Nickelodeon, BET und Comedy Central. CBS besitzt ebenfalls zahlreiche Fernsehsender, den Verlag Simon & Schuster sowie das Bezahlfernsehen Showtime.