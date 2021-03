In den USA sind acht Menschen in drei verschiedenen Massage-Salons im Bundesstaat Georgia innerhalb kurzer Zeit erschossen worden.

Wie die Zeitung "Atlanta Journal-Constitution" berichtete, handelt es sich bei sechs der Toten um Frauen mit asiatischen Wurzeln. Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums waren vier koreanischer Abstammung. Drei Stunden nach den Vorfällen in und um die Hauptstadt Atlanta habe die Polizei einen 21-jährigen Weißen festgenommen. Er werde verdächtigt, an den Vorfällen beteiligt gewesen zu sein. Die Behörden sprechen inzwischen von vorhandenen "Videobeweisen". Die Sprecherin des Weißen Hauses, Psaki, teilte mit, Präsident Biden sei über die schrecklichen Vorfälle unterrichtet worden. Man sei in Kontakt mit der Bundespolizei FBI.



Vier Menschen starben in Cherokee County, rund 50 Kilometer nördlich von Atlanta, in einem asiatischen Massage-Salon. Vier weitere Menschen wurden nur eine Stunde später in zwei Wellnesseinrichtungen in Atlanta erschossen.

Antiasiatischer Hass nach Trump-Ära gestiegen

Die Initiative "Stop AAPI Hate" - die Diskriminierung von asiatischstämmigen Amerikanern und solchen von den Pazifik-Inseln nachverfolgt - teilte mit, zwar sei noch unklar, ob es sich um Hassverbrechen handele. Im Moment gebe es aber in der asiatisch-amerikanischen Gemeinschaft eine Menge Angst und Schmerz, die angesprochen werden müssen. "Stop AAPI Hate" beklagt seit der Coronavirus-Pandemie einen alarmierenden" Anstieg von Vorfällen.



Biden hatte bei einer Fernsehansprache in der vergangenen Woche ein sofortiges Ende der Hassverbrechen gegen asiatisch-stämmige Amerikaner gefordert, die zum Südenbock gemacht würden. Diese Taten seien "unamerikanisch", kritisierte er. Bidens Vorgänger Trump wird beschuldigt, durch seine Bezeichnung des Coronovirus als "China-Virus" und ähnlicher Äußerungen antiasiatischen Hass angestachelt zu haben.

