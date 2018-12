Der Vier-Sterne-General Milley wird neuer Vorsitzender des Vereinigten Generalstabs der US-Streitkräfte.

Das kündigte Präsident Trump auf Twitter an. Milley wird damit Nachfolger von Joe Dunford, dessen Ruhestand bevorsteht. Wann genau der Wechsel stattfindet, steht noch nicht fest.



Der 60 Jahre alte Milley war als Soldat unter anderem in Afghanistan, im Irak und in Bosnien-Herzegowina im Einsatz. Der Vereinigte Generalstab berät die US-Regierung in Verteidigungsfragen.