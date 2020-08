Bei den Waldbränden im US-Bundesstaat Kalifornien sind vier Menschen ums Leben gekommen.

Wie die Feuerschutzbehörde mitteilte, starben drei Menschen in der Weinanbauregion Napa County nördlich von San Francisco. Ein weiteres Opfer gab es in Sonoma County. Beide Regionen sind besonders von den Bränden betroffen. Hunderte Gebäude wurden bereits zerstört, zehntausende Häuser sind vom Feuer bedroht. Die Behörden riefen die Einwohner auf, sich in Sicherheit zu bringen.



In Kalifornien kämpfen mehr als 10.000 Feuerwehrleute gegen zahlreiche Busch- und Waldbrände. Viele wurden durch Blitzeinschläge ausgelöst. Begünstigt werden die Brände durch die andauernde Trockenheit.