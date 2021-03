Der US-Bundestaat Virginia hat die Todesstrafe abgeschafft.

Gouverneur Northam sprach bei der Unterzeichnung des Gesetzes von einer moralischen Entscheidung. Virginia habe die Todesstrafe nicht fair angewendet. Grundsätzlich könne auch nicht sichergestellt werden, dass keine unschuldigen Menschen zum Tode verurteilt würden, sagte der demokratische Politiker. Seit der Wiedereinführung der Todesstrafe in den USA 1976 wurden in Virginia 113 Verurteilte auf dem elektrischen Stuhl oder per tödlicher Injektion exekutiert.

