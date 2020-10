US-Präsident Trump will sich nicht an der zweiten Fernseh-Debatte mit seinem Herausforderer Biden beteiligen. Es sei für ihn inakzeptabel, dass das TV-Duell virtuell abgehalten werden solle, sagte er in einem Interview. Die zuständige Kommission hatte entschieden, dass die beiden Kontrahenten in der kommenden Woche nicht direkt aufeinandertreffen sollen.

Stattdessen sollen sie von verschiedenen Orten aus zugeschaltet werden. Moderator und Gäste hingegen sollten wie geplant in Miami im Bundesstaat Florida zusammenkommen. Die Kommission reagierte damit auf Bedenken wegen Trumps Covid-19-Erkrankung. Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Biden hatte erklärt, er werde nur dann in einem Raum mit Trump debattieren, wenn dieser wieder gesund sei.



Trumps Wahlkampfmanager Stepien erklärte, anstatt des TV-Duells plane Trump nun eine Veranstaltung vor Anhängern. Das neue Format sei nur eine "traurige Entschuldigung", Biden zu helfen. Die Sicherheit aller Beteiligten hätte laut Stepien einfach gewährt werden können, in dem man Trump vor der Debatte mehrmals auf das Coronavirus teste.



Das erste TV-Duell hatte am 29. September stattgefunden. Wenige Tage später machte Trump seine Corona-Infektion öffentlich.

