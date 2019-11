US-Vizepräsident Pence hat den Kurden im Irak die Unterstützung seines Landes zugesichert.

Pence besuchte US-Soldaten auf einem Luftwaffenstützpunkt im West-Irak und kam mit dem Präsidenten der halbautonomen Kurden-Region, Barsani, zusammen. US-Präsident Trump hatte für Irritationen gesorgt, als er den Abzug seiner Truppen aus Nordsyrien anordnete und damit den Weg für die türkische Offensive gegen die syrische Kurden-Miliz YPG freimachte.



Der Kommandeur der US-Streitkräfte im Nahen Osten, McKenzie, sagte am Rande einer Sicherheitskonferenz in Bahrain, man werde den Kampf gegen die Terrormiliz IS im Osten Syriens bald fortsetzen. Die USA haben in der Region noch rund 500 Soldaten stationiert.