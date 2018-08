In den USA haben Kongressabgeordnete, Senatoren und andere Würdenträger im Kapitol Abschied vom gestorbenen Senator McCain genommen.

Vizepräsident Pence sagte bei der Zeremonie in Washington, McCain habe seinem Land ehrenhaft gedient und nannte ihn einen amerikanischen Patrioten. Der Verstorbene war ein innerparteilicher Widersacher des amerikanischen Präsidenten Trump, der bei der offiziellen Trauerfeier morgen nach McCains Willen nicht eingeladen ist. Die Reden werden dann die früheren Präsidenten Obama und Bush junior halten. McCain war am vergangenen Samstag im Alter von 81 Jahren an den Folgen eines Hirntumors gestorben.