Mehr als zwei Monate nach der US-Wahl hat der scheidende Vizepräsident Pence seiner gewählten Nachfolgerin Harris gratuliert.

In einem Telefongespräch bot er ihr zudem seine Unterstützung an, wie mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Kreise im Weißen Haus berichten. Es war der erste offizielle Kontakt zwischen gewählten Vertretern der alten und der kommenden Regierung.



Der scheidende Präsident Trump hat seinem Nachfolger Biden bislang nicht gratuliert und will auch an seiner Amtseinsetzung in fünf Tagen nicht teilnehmen.

Stattdessen wird er Washington laut Agenturberichten vorher verlassen und seinen Abschied am Luftwaffenstützpunkt Joint Base Andrews in der Nähe der Hauptstadt begehen. Anschließend fliegt er zu seinem Anwesen in Florida.

