Am Vorabend seiner Vereidigung hat der künftige US-Präsident Biden der inzwischen mehr als 400.000 Corona-Toten im Land gedacht.

Zusammen mit seiner Stellvertreterin Harris nahm der demokratische Politiker an einer Zeremonie am Lincoln Memorial in Washington teil. Die US-Amerikanerinnen und Amerikaner müssten sich an die Toten erinnern, auch wenn es manchmal schwer falle, sagte Biden.



Er wird an diesem Mittwoch als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Die Amtseinführung findet wegen der gewaltsamen Erstürmung des Kapitols vor zwei Wochen unter erheblich verschärften Sicherheitsvorkehrungen statt. Der scheidende Präsident Trump nimmt nicht daran teil. Er wandte sich am Abend in einer Abschiedsbotschaft per Video an die Amerikaner. Wegen der Coronavirus-Pandemie wird es bei der Feier auch kein Massenpublikum geben. Die ehemaligen US-Präsidenten Obama, Bush und Clinton haben ihre Teilnahme zugesagt.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.