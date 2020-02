Im US-Bundesstaat South Carolina hat die vierte Vorwahl der Demokraten im US-Präsidentschaftsrennen begonnen.

Die Abstimmung gilt für die Bewerber als wichtiger Test, wie sie bei afroamerikanischen Wählern abschneiden. Umfragen sehen den früheren Vizepräsidenten Biden als Favoriten. Der linksgerichtete Senator Sanders, der die landesweiten Umfragen anführt, dürfte demnach auf dem zweiten Platz landen.



Die heutige Abstimmung ist die letzte Vorwahl vor dem so genannten Super Tuesday am kommenden Dienstag. Dann wird in 14 Bundesstaaten gewählt, darunter Kalifornien und Texas.