Gut zwei Monate nach dem einseitigen Austritt der USA aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran sind am Morgen neue Wirtschaftssanktionen gegen Teheran in Kraft getreten. Viele Iraner fürchten einen Absturz ihrer Landeswährung, wenn die Finanz- und Handelsbeschränkungen der Vereinigten Staaten einsetzen.

Trotz weltweiter Kritik hatte US-Präsident Trump im Mai den Rückzug Washingtons aus dem Abkommen beschlossen und neue Strafmaßnahmen angekündigt. Die europäischen Vertragspartner zeigten sich dagegen entschlossen, an der Vereinbarung festzuhalten.



Ausländische Firmen, die sich nicht daran halten, können von Geschäften in den USA ausgeschlossen werden. So wollen die Vereinigten Staaten auch diese Unternehmen dazu zwingen, ihre Tätigkeit im Iran zu beenden. Die EU will das nicht so hinnehmen und hat Maßnahmen eingeleitet, um europäische Firmen schützen.



Trump forderte andere Länder auf, es den USA gleichzutun und den Druck auf den Iran zu erhöhen. Er wiederholte seine Aufforderung an die iranische Regierung, über ein neues Atomabkommen zu verhandeln. Die USA begründen ihr Vorgehen auch damit, dass die Regierung in Teheran den Terrorismus unterstütze.

Irans Präsident Ruhani wies die Forderung zurück und warf den Vereinigten Staaten im Zusammenhang mit den Wirtschaftssanktionen psychologische Kriegsführung vor.