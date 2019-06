Nach dem Abschuss einer amerikanischen Aufklärungsdrohne durch die iranischen Revolutionsgarden beharren beide Seiten auf ihren unterschiedlichen Darstellungen.

Irans Außenminister Sarif twitterte eine Skizze, wonach das unbemannte Fluggerät schon über den Hoheitsgewässern der Islamischen Republik unterwegs gewesen sein soll. Teheran werde den Fall vor die Vereinten Nationen bringen. Das Pentagon veröffentlichte ebenfalls ein Bild. Es soll die Flugroute zeigen und belegen, dass sich die US-Drohne noch in internationalem Luftraum befunden habe. Politiker der oppositionellen Demokraten schlossen sich dieser Auffassung an, warnten aber angesichts der angespannten Lage zugleich vor waghalsigen Reaktionen. Politiker von Trumps Republikanern forderten eine "angemessene Antwort" an Teheran, ohne dies jedoch näher zu erläutern.



UNO-Generalsekretär Guterres rief alle Beteiligten in dem Konflikt zu größter Zurückhaltung auf.