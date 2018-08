US-Außenminister Pompeo hat seinen türkischen Amtskollegen Cavusoglu gedrängt, den in der Türkei inhaftierten US-Pastor Brunson umgehend freizulassen.

Die beiden sprachen am Rande eines Ministertreffens in Singapore miteinander. Im Anschluss betonte Pompeo, der Türkei sei klar, dass die Zeit abgelaufen sei und Brunson in die USA zurückgeschickt werden müsse. Er verteidigte zudem die Sanktionen gegen türkische Minister, die die USA am Mittwoch verhängt hatten. Diese seien ein Zeichen dafür, dass sein Land es ernst meine.



Brunson war im Oktober 2016 in der Türkei festgenommen worden, wenige Monate nach dem Putschversuch dort. Dem evangelikalen Geistlichen wird unter anderem vorgeworfen, den in den USA lebenden Prediger Gülen zu unterstützen, den Ankara für den gescheiterten Militärputsch veranwortlich macht.