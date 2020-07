Die US-Wahlbehörde hat den Vorschlag von Präsident Trump zurückgewiesen, die im November anstehende Präsidentschaftswahl zu verschieben.

Die Vorsitzende der Bundeswahlkommission FEC, Weintraub, erklärte, Trump habe weder die Macht, die Wahl zu verschieben, noch sollte sie verschoben werden. Vertreter der Demokraten hatten Trumps Ansinnen bereits als abwegig bezeichnet und betont, nur der Kongress könne Wahltermine ändern.



Trump hatte auf Twitter geschrieben, wegen der Zunahme von Briefwählern in der Corona-Krise drohten Fehler und Betrug. Der Termin sollte verschoben werden, bis die Menschen in Sicherheit wählen könnten. Der Präsident hatte Briefwahlen in den vergangenen Monaten wiederholt als besonders betrugsanfällig kritisiert, obwohl Experten das Risiko als sehr gering einstufen.



Ein Sprecher seines Wahlkampfteams erklärte unterdessen im Sender CNN, Trump habe mit seiner Äußerung lediglich eine Frage aufgeworfen.