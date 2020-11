Kurz vor der Präsidentschaftswahl in den USA absolvieren die Kandidaten ihre letzten Wahlkampfauftritte.

Amtsinhaber Trump kritisierte in North Carolina die Maßnahmen gegen das Corona-Virus in Europa. Er sprach von "drakonischen Lockdowns" mit schweren Folgen für die Wirtschaft. Für die USA schloss er solche Einschränkungen des öffentlichen Lebens aus. Trumps demokratischer Herausforderer Biden warf Trump dagegen vor, mit seiner Corona-Politik versagt zu haben. Er sagte im Bundesstaat Pennsylvania, um das Virus zu besiegen, müsse man erst Trump besiegen. Sein Krisenmanagement sei "fast kriminell". - Beide Kandidaten absolvieren heute noch mehrere Auftritte.



Die Präsidentschaftswahl findet am Dienstag statt. In den Umfragen führt Biden. Mehr als 93 Millionen Amerikaner haben bereits vorzeitig gewählt.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.