In Kalifornien sind durch die anhaltenden Brände inzwischen mehr als 1.000 Gebäude zerstört worden.

Das Feuer hat bislang eine Fläche von fast 2.000 Quadratkilometern erfasst. Es ist nach Aussagen der Behörden lediglich zu 27 Prozent unter Kontrolle. In 14 weiteren US-Staaten kämpfen Feuerwehren ebenfalls gegen Waldbrände.



Auch in Griechenland und Italien dauert der Einsatz gegen die Feuer an. Deutsche Helfer sind inzwischen zur Brandbekämpfung in der griechischen Hafenstadt Patras eingetroffen. Auch in Algerien und Russland breiten sich die Waldbrände weiter aus. Allein in der Region Krasnojarsk in Sibirien sind nach Behördenangaben 944 Dörfer im Rauch versunken.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.