Ein Waldbrand im westlichen US-Bundesstaat Oregon breitet sich weiter aus.

Das so genannte Bootleg-Feuer verwüstete nach Behördenangaben bereits eine Fläche von rund 117.000 Hektar - die dreifache Fläche der Millionenstadt Detroit. Satellitenbilder des Nationalen Wetterdienstes zeigten eine riesige Rauchwolke zwischen dem Ort Bootleg im Süden Oregons bis an die hunderte Kilometer entfernte kanadische Grenze.



Ein weiteres Feuer am Lake Tahoe in Kalifornien geriet vollständig außer Kontrolle. Die nahe gelegene Ortschaft Markleeville musste evakuiert werden.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.