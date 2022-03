Der US-Sicherheitsberater Jake Sullivan hat in Rom den chinesischen Außenpolitikberater Yang Jiechi getroffen. (Filippo Monteforte / AFP)

Er stellte bei einem Treffen mit dem chinesischen Außenpolitikberater Jiechi in Rom Nachteile in Aussicht, sollte Peking den russischen Krieg in der Ukraine unterstützen. Aus US-Regierungskreisen hieß es, China habe Russland übermittelt, dass es zu militärischer und finanzieller Hilfe bereit sei. Der Kreml wies die Vorwürfe zurück.

Unterdessen forderten Bundeskanzler Scholz und der türkische Präsident Erdogan haben einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine. Die Souveränität und die territoriale Integrität der Ukraine stünden außer Frage, betonten beide Politiker nach einem Treffen in Ankara. Mit jedem Tag, mit jeder Bombe entferne sich Russland mehr aus dem Kreis der Weltgemeinschaft.

Eine vierte Gesprächsrunde zwischen Russland und der Ukraine wurde nach Angaben eines Unterhändlers ausgesetzt. Ein Durchbruch wurde nicht erzielt.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.