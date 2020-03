Wegen der Ausbreitung des Coronavirus rät die US-Regierung ihren Bürgerinnen und Bürgern dringend von allen Auslandsreisen ab.

Das Außenministerium in Washington gab einen weltweiten Reisehinweis der höchsten Stufe heraus. Amerikaner, die sich im Ausland aufhalten, wurden zur Rückkehr aufgefordert. Die kanadische Regierung kündigte an, dass die Grenze zu den USA weitgehend geschlossen wird.



US-Präsident Trump sagte das für Juni geplante Gipfeltreffen der G7-Staaten in Camp David im Bundesstaat Maryland wegen der Pandemie ab. Stattdessen soll eine Videokonferenz stattfinden, wie das Weiße Haus mitteilte. Zur G7-Gruppe gehören die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan.