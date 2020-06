Die USA verschärfen ihre Kontrolle chinesischer Staatsmedien in den Vereinigten Staaten.

Das US-Außenministerium stufte vier weitere Unternehmen als direkte Organe der kommunistischen Führung in Peking ein. Das Ministerium in Washington teilte mit, betroffen seien die US-Büros des Fernsehsenders CCTV, der Nachrichtenagentur China News Service, der Zeitung "The People's Daily" und der Zeitung "Global Times". Aufgrund des neuen Status müssen sich die betroffenen Medien in den USA ähnlich einer Botschaft als ausländische Vertretung registrieren, was eine stärkere Kontrolle zur Folge haben wird. Wie es weiter heißt, schränke die Einstufung die betroffenen Medien in den USA nicht in ihren Veröffentlichungen ein.



Bereits im Februar hatte die US-Regierung die gleiche Maßnahme gegen andere chinesische Medienunternehmen verhängt.