Ungeachtet des Widerstands Chinas haben die USA ein weiteres Rüstungsgeschäft mit Taiwan angekündigt.

Wie das Außenministerium in Washington mitteilte, genehmigte die amerikanische Regierung den Verkauf von 100 Harpoon-Raketensystemen im Wert von insgesamt 2,4 Milliarden Dollar an Taipeh. Taiwan solle dadurch beim Ausbau seiner Verteidigung und der Aufrechterhaltung des militärischen Gleichgewichts in der Region unterstützt werden, hieß es.



China hatte erst kürzlich wegen des Verkaufs von US-Rüstungsgütern an Taiwan Sanktionen gegen mehrere amerikanische Waffenhersteller angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.