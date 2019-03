Die USA haben die diplomatische Abwertung der Europäischen Union zurückgenommen.

Das Außenministerium in Washington teilte mit, man werde die EU-Vertretung umgehend als gleichberechtigt mit den Botschaften der Nationalstaaten anerkennen. Im Januar hatte Brüssel bestätigt, dass die EU in den USA diplomatisch herabgesetzt worden sei. Sichtbar sei das geworden, als im Dezember beim Begräbnis des früheren Präsidenten Bush der EU-Botschafter nicht wie üblich als einer der ersten 30 Diplomaten aufgerufen worden sei, sondern als letzter. - Unter US-Präsident Trump haben sich die USA EU-kritisch positioniert. Am Mittwoch finden bilaterale Handelsgespräche statt.