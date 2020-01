Der Weg für das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump ist endgültig frei.

Das Repräsentantenhaus beschloss mit der Mehrheit der Demokraten die Übermittlung der Anklagepunkte gegen Trump an den Senat. Gebilligt wurde auch die Entsendung von sieben Abgeordneten, die in dem Verfahren gegen den Präsidenten die Anklage vertreten werden. Weil im US-Senat die Republikaner in der Mehrheit sind, gilt es als unwahrscheinlich, dass der Präsident des Amtes enthoben wird.



Grund für das Impeachment-Verfahren ist die Ukraine-Affäre. Trump wird vorgeworfen, die Regierung in Kiew zu Ermittlungen gegen seinen demokratischen Rivalen Biden aufgefordert haben. Als Druckmittel soll er unter anderem Militärhilfen an Kiew in dreistelliger Millionenhöhe zurückgehalten haben. Trump weist die Vorwürfe zurück.