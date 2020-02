Im Vergewaltigungsprozess gegen den früheren Filmproduzenten Harvey Weinstein hat seine Anwältin alle Vorwürfe gegen ihren Mandanten zurückgewiesen.

Sie sagte in ihrem Plädoyer, die Frauen hätten von Weinstein profitiert und auch nach den mutmaßlichen Sexualverbrechen noch ein gutes Verhältnis zu ihm gehabt. Die Darstellung der Anklage sei nicht schlüssig, dass die mutmaßlichen Opfer keine Verantwortung trügen, wenn sie mit Weinstein auf ein Hotelzimmer gegangen seien oder sich von ihm Flüge buchen ließen.



Die Anklage hält heute ihr Plädoyer. In der nächsten Woche beginnen die Geschworenen mit ihren Beratungen.



In dem Prozess ist Weinstein angeklagt, zwei Frauen in den Jahren 2006 beziehungsweise 2013 zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben. Insgesamt werfen ihm mehr als 80 Frauen Übergriffe vor.